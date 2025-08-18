Festa e pennellate con la Civitanovese

Troppo Fossombrone per questa Civitanovese: segna quattro gol e poi subisce il contraccolpo nel finale. Giovedì pomeriggio è andato in scena il memorial Stefano Tomassini, per tutti “il Tom”. Stefano ha dedicato la sua vita al Fossombrone calcio, che ricambia l’affetto e la dedizione donati con questo appuntamento annuale in suo ricordo.

Quest’anno la società Forsempronese ha ospitato la Civitanovese. Dopo un’annata difficile in serie D, i ragazzi di mister Mercanti vogliono dire la loro nel campionato di Eccellenza marchigiana, che però, si presenta tutt’altro che semplice, con molte squadre agguerrite che si daranno battaglia per conquistare il titolo. In campo gli uomini di Giuliodori sono parsi ben organizzati in entrambe le fasi: pressing alto per impedire la costruzione avversaria e ripartenze veloci caratterizzate da rapidi fraseggi, alla ricerca dell’imbucata verso le punte.

La partita. Fino alla metà della ripresa il Fossombrone è stato padrone del campo, concedendo pochissime occasioni, alla Civitanovese e mostrando al numeroso pubblico, giocate di qualità. Nel primo gol la pressione alta della difesa ha portato i suoi frutti, il raddoppio nasce da un grave errore difensivo degli ospiti, che porta ad un rigore, concretizzato da Masawoud. Nel secondo tempo il “Fosso” parte subito forte e segna ancora con il 2006 Giometti, poi mette al sicuro il risultato con un altro rigore trasformato dal capitano Pagliari, subentrato ad Accursi. I biancoblu vedono il traguardo, ma nel finale vengono colpiti due volte dagli avversari, portando il tabellino della gara sul definitivo 4-2. Ottima prestazione per i metaurensi che sono riusciti ad imporre il proprio calcio, eseguendo alla lettera gli ordini di mister Giuliodori, mostrando una discreta condizione fisica e una precisa strategia di gioco: tenere il pallino del gioco e lasciare pochi spazi, trovandosi raramente in difficoltà.

Se queste sono le premesse, si prospetta una grande stagione per il Fossombrone, che nonostante un organico e un tecnico nuovi, che però stanno iniziando a conoscersi e a introdurre le loro qualità.

Il risultato fa ben sperare per il calendario a venire, gli imminenti impegni che attendono il Fossombrone saranno gli ultimi test, prima dell’esordio stagionale in Coppa Italia. La prossima tappa sarà al Mario Stefanelli di Pergola, contro la Pergolese, con l’augurio di una gara di qualità e di una prestazione all’altezza.

Valerio Paganelli