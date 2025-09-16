Festa e spettacolo in campo

Un memorial, quello dedicato a Nino Pizza, padre dell’amministratore delegato dell’Italservice Lorenzo, che, giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, non ha deluso le aspettative.

La squadra affrontata dall’Italservice sabato alle 15:30 al Pala Megabox era il Valmisa Futsal di Serie D e sul campo i pesaresi hanno dominato.

Un 6-0 che ha visto brillare ancora una volta i due laterali Alessandro Campo e Simone Sorbini.

Se per il primo si è trattato addirittura di una doppietta, Sorbini nel tabellino dei marcatori è stato accompagnato dai nomi dei due pivot Di Sarno e Piersimoni e del portiere Gennari.

Tante risposte confortanti dunque per mister Baldarelli, che in vista del primo turno di coppa Divisione in programma per sabato 20 settembre contro il Lucrezia oltre al supporto di una rosa al completo potrà far affidamento su una fantastica cornice di pubblico.

Anche in occasione del memorial il tifo dell’Italservice, nonostante la giornata caratterizzata da temperature tipicamente estive, ha risposto presente. In questo caso però si sono aggiunti anche dei tifosi provenienti da un’altra famiglia biancorossa, quella vissina.

Unite dalla stessa passione per il calcio, le due società pesaresi a partire da questa stagione hanno consolidato il loro rapporto con un’ importante sponsorizzazione proveniente dalla stessa Italservice.

Sugli spalti oltre al direttore sportivo vissino Michele Menga, protagonista della premiazione con tanto di targhetta celebrativa del memoriale insieme ai coniugi Pizza, a Daniela Baldassarri, moglie di Nino Pizza, e ai capitani delle due squadre, erano presenti anche diversi gruppi di tifoserie organizzate vissine.

Una collaborazione, quella con la Vis, appena cominciata ma che oltre a proseguire nell’ amichevole precampionato del 26 settembre contro l’Eta Beta Fano, continuerà anche nei prossimi anni.

Tutto il mondo Vis osserverà infatti con grande interesse le avventure di capitan Thomas Baldelli e compagni in un girone D, quello della Serie B, che si inaugurerà venerdì 10 ottobre in casa contro la Nuova Juventina di Montegranaro.

Lorenzo Mazzanti