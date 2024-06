Festa ed emozioni a Rio Salso

Si è svolta nell’impianto sportivo di Rio Salso, la festa per la presentazione del libro "Rioolé 50° anni di vita, tifo e passione per il calcio e la nostra terra". Una serata partecipata da circa 350 persone che, all’imbrunire, si sono ritrovate nell’antistante campo in sintetico allestito ad hoc per l’occasione, per scorrere circa 20 anni di storia calcistica nei campionati di Promozione. Una serata che nella presentazione delle varie stagioni, ha visto anche salire sul palco tanti premiati tra giocatori, allenatori e dirigenti da copertina. Presenti le massime cariche del Comitato Regionale Marche e rappresentanze dei Comuni di Tavullia e Montecalvo in Foglia. Una serata di ricordi, incontri, saluti, abbracci e soprattutto tante emozioni, nel riavvolgere una pellicola della società di Rio Salso. Emozioni, come il collegamento con Parigi torre Eiffel, per ricevere il saluto dell’ex calciatore Alessandro Antonazzo. Andrea Rossi, impareggiabile organizzatore dell’evento ha così commentato: "Una serata bella, partecipata e ben riuscita". Per chi volesse una copia del libro chiamare Valerio 335-5683953.

Amedeo Pisciolini