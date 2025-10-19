Festa in Comune per i 28 nuovi cittadini italiani: "Una bella giornata"

Pesaro ha accolto ieri mattina ventotto nuovi cittadini italiani, protagonisti della cerimonia che si è svolta in Comune alla presenza del sindaco Andrea Biancani, del presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni e dell’assessora ai Servizi demografici Mila Della Dora. Un momento solenne ma anche carico di emozione: "La cittadinanza rappresenta un importante traguardo", ha ricordato Biancani. "Un diritto che porta con sé doveri e responsabilità, ma anche l’opportunità di contribuire alla crescita del nostro Paese, arricchendolo con la vostra cultura, esperienza e impegno".

Ai nuovi cittadini, provenienti da diversi Paesi e storie di vita, il Comune ha consegnato una copia della Costituzione italiana. "È il cuore della nostra democrazia, un simbolo dell’unità e della giustizia che ci unisce", ha aggiunto il sindaco. "Ogni diritto è accompagnato da un dovere. Insieme possiamo costruire una società più giusta e solidale. Da oggi siete la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro".

L’iniziativa, la quarta dell’anno, nasce dal desiderio di dare volto e voce a un percorso che per molti è durato anni, tra pratiche, attese e speranze. Tra i neocittadini anche due diciottenni. "È una bella giornata per accogliere persone che negli anni si sono inserite nel nostro tessuto sociale – ha detto Belloni –. Per crescere, la comunità ha bisogno di tutti, perché da soli non si va da nessuna parte". "Siete parte attiva della comunità – ha concluso Della Dora –. Avere diritti significa anche avere la responsabilità di contribuire alla crescita comune".

