"Festa in famiglia senza putiferio"

Il mio Capodanno sarà una classica cena in famiglia. Non sono amante della discoteca, e non ho avuto altre soluzioni. Sarà un Capodanno passato a scherzare e ridere assieme alla mia famiglia. Essendo di origini siciliane, il menù molto probabilmente sarà a base di lasagne, arancine e cannoli. Ormai, nella vita, siamo in un momento in cui si pensa che diventare grande voglia dire fare quello che si vuole, festeggiando e facendo putiferio. Purtroppo si sentono sempre notizie brutte poi e non è molto bello. Certo, ognuno è libero di poter celebrare come gli pare, ma bisogna farlo con la testa. Il mio messaggio per l’anno nuovo? Migliorare noi stessi ed il mondo.