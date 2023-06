Festa in musica per l’omaggio a Mariotti

Domani, alle ore 21, per la giornata europea della musica, la Mostra internazionale del Nuovo Cinema celebrerà Gianfranco Mariotti, presidente onorario del Rossini Opera Festival all’interno della festa prevista in Piazza del Popolo, con tanto di concerto eseguito dai talenti del Conservatorio Rossini con un tributo alla musica da film. Galeotto sarà il “Conferimento della cittadinanza onoraria“ – e non benemerita – data dal Comune a colui che nel 1980, ha elaborato il progetto fondativo del Rossini Opera Festival. L’originalità del Rof è data dall’aver basato il recupero filologico dell’opera di Rossini su una formula lungimirante. "Ha creato un laboratorio interattivo di musicologia applicata – ha spiegato il vicesindaco Daniele Vimini, promotore dell’onorificenza – collegato al lavoro della Fondazione Rossini e di Casa Ricordi. Un lavoro che ha portato alla restituzione, oggi quasi completa, del catalogo rossiniano realizzata dal Rof, ma anche del patrimonio di arte e civiltà legato al nome di Gioachino Rossini". L’eredità di questo patrimonio culturale si riflette anche nel consenso che i melomani di mezzo mondo, in questi quarant’anni, hanno dimostrato nei confronti di Pesaro. "Il 65% di quanti raggiungono la nostra città in occasione del Rof – ha detto Vimini – proviene da un Paese estero". La cittadinanza sarà onoraria e non benemerita perché Mariotti, da qualche anno, non risiede più a Pesaro: si è trasferito a Roncosambaccio di Fano. "Se il Rossini Opera Festival è diventato uno dei festival monografici più importanti della scena internazionale e l’indiscusso centro propulsore della Rossini renaissance lo si deve soprattutto al suo ideatore, Gianfranco Mariotti" ha concluso, ieri, in consiglio comunale Vimini, prima che la delibera per il conferimento dell’onorificenza fosse votata all’unanimità.

Solidea Vitali Rosati