Festa in nome della Pace. Invasione di partecipanti

La prima edizione de ’La Festa della Pace’, svoltasi domenica a Pesaro al Parco Della Pace è stata baciata dal sole e ha potuto regalare a tante famiglie una giornata unica, arricchita da un variegato programma di attività. Una festa, in nome della pace da costruire nel quotidiano, che ha potuto contare sulla partecipazione di oltre 200 persone e che ha reso orgoglioso Graziano Vaccaro, presidente della Pro Loco, associazione tra le organizzatrici dell’evento: "La grande affluenza di pubblico ha dimostrato l’interesse e l’apprezzamento per questo tipo di iniziativa, volta anche a valorizzare e rimettere al centro un luogo della città bellissimo e dalle grandi potenzialità come il Parco della Pace". Una giornata aperta alle 11 dalla messa celebrata dal parroco della Parrocchia di Soria e da un momento istituzionale che ha coinvolto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, numerosi assessori e consiglieri comunali e i consiglieri del quartiere Q9, composto da Soria, Tombaccia e Santa Maria Delle Fabrecce.

Il presidente del Parco San Bartolo Silvano Leva così come i consiglieri di quartiere e il loro presidente Gabriele Angelini sono stati, proprio come la Pro Loco, i veri protagonisti nell’organizzazione dell’evento. Una festa che ha vissuto nell’inaugurazione dell’albero della Pace, installazione in legno costruita appositamente per l’evento, uno tra i sui momenti più toccanti. Su questo albero in legno i partecipanti hanno potuto applicare una frase, riguardante il tema della pace, scritta da loro stessi. Queste frasi, composte perlopiù dai tanti bambini presenti all’evento, hanno arricchito come fossero foglie la chioma di questo albero. Dopo un pranzo al sacco tutti insieme è arrivato poi il momento delle varie attività. Una di queste è stata quella pensata per scoprire il Parco San Bartolo grazie alla collaborazione delle sua guide turistiche. Attività che ha fatto compagnia a quella di lettura animata sul tema della pace, alle lezioni introduttive all’ arte marziale del Taijiquan e a quella proposta dallo stand ’Il Miele di Lucio’. Qui un apicoltore ha raccontato il suo lavoro, approfondito da un laboratorio sulla vita delle api.

