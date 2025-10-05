Festa nella scuola da zero a 6 anni. Inaugurato il polo di via Rigoni: "Progetto unico in provincia"

Pesaro ha il suo primo nuovo polo educativo da 0 a 6 anni. Si tratta della nuova scuola "Il Faro" di via Rigoni, a Soria, inaugurata ieri mattina dopo due anni di lavori ed un investimento di 3,7 milioni di euro intercettati dal Comune grazie ai fondi Pnnr. Un nuovo progetto pedagogico che da settembre mette insieme i 128 bambini dell’ex asilo nido Alberone e della scuola materna Skarabokkio, il primo progetto del genere in provincia, tra i primi nelle Marche. Una scuola nata in un edificio con alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, dove sono stati installati pannelli fotovoltaici, riscaldamento a pavimento, luci intelligenti e sistemi di ventilazione meccanica per la purificazione dell’aria. Ieri mattina si è svolta l’inaugurazione ufficiale ed un openday rivolto al quartiere e alle famiglie che hanno potuto visitare la nuova struttura i cui lavori sono terminati addirittura sei mesi prima rispetto al cronoprogramma: "Per un amministratore locale – dice Riccardo Pozzi, assessore alle Nuove Opere – inaugurare un nuovo polo di edilizia scolastica è una tra le cose più gratificanti che ci possano essere. Stiamo facendo tanti investimenti per il futuro delle nuove generazioni. Questa nuova ‘piazza della crescita’ è frutto di un lavoro portato avanti con grande professionalità del servizio Nuove Opere e dei Servizi Educativi. Un lavoro enorme che ci ha permesso di concludere il cantiere con sei mesi di anticipo".

L’architetto Maurizio Severini, dirigente del servizio Opere pubbliche, entra nel dettaglio dei lavori realizzati: "Abbiamo creato una struttura che rispondesse alle esigenze di tutte le fasce di età – dice –. Abbiamo creato ambienti modulabili per usi e funzionalità. L’ingresso non è un semplice corridoio, ma una vera e propria piazza di incontro per i bambini". All’interno ci sono anche una biblioteca per angoli di lettura e dei laboratori di manipolazione e costruzioni. Presente anche uno ‘spazio di intersezione’ tra gli ambienti dedicati la fascia di età dell’asilo nido (che si divide tra i 6 e 18 mesi e il 18 e 36 mesi, per un totale di 45 bambini) e della scuola materna, articolata in 4 sezioni, per un totale di 83 bambini.

"Siamo davvero felici di far tornare le famiglie e il personale nel contesto in cui questa scuola è nata – dice l’assessora ai Servizi Educativi, Camilla Murgia –. Un grande lavoro fatto dal coordinamento pedagogico del Comune di Pesaro e dall’istituto comprensivo Dante Alighieri che non riguarda solo la gestione degli spazi interni ma anche agli aspetti educativi, volti al rispetto di un pensiero sul bambino". Presenti all’inaugurazione anche la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni, la dirigente dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri, Alessandra Zacco e il dirigente del Servizio alla Persona del Comune, Valter Chiani.

A concludere il sindaco Andrea Biancani: "Siamo riusciti anche a realizzare due accessi alla scuola per garantire la sicurezza della viabilità in un quartiere altamente urbanizzato. Importante ricordare che il vecchio stabile che ospitava la scuola di via Rigoni, non è stato abbandonato ma è stato riorganizzato per ospitare un centro sociale per anziani – la conclusione del primo cittadino – dando ancor più valore al senso di comunità che ci appartiene".