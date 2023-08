Festa Patata Rossa Sompiano a Borgo Pace: 3 Giorni di Tradizione e Buon Mangiare

"Un evento genuino e alta qualità": poche parole ma che ben descrivono la Festa della Patata Rossa in programma da stasera a domenica a Borgo Pace.

Tre giorni all’insegna dello stare insieme, del buon mangiare e della tradizione, per celebrare la patata rossa, eccellenza della cucina che sarà possibile gustare sia negli stand in piazza che in ristoranti e agriturismi con menù convenzionati.

Soltanto le patate che nascono nel territorio comunale, infatti, possono fregiarsi del titolo di “Patata rossa di Sompiano“ e devono seguire precisi disciplinari di coltivazione.

La raccolta, poi, va fatta esclusivamente a mano, fino a portare la patata in tavola sotto le più gustose forme, dagli gnocchi alle frittelline dolci. Spettacoli, incontri, mostre fotografiche e serate danzanti completeranno la tre giorni borgopacese, uno degli eventi più attesi per il pubblico delle sagre. Domenica mattina spazio anche a “Borgocamminando“, proposta di trekking accessibile per tutti che dagli spazi della festa condurrà i camminatori in un giro tra le bellezze della natura che circondano Borgo Pace fino a raggiungere il Sasso di Peschicciolo.

Il ritrovo è alle 7,30 in piazza del Pino.

La visita alla festa vale veramente la pena; non solo per la bontà dei prodotti proposti; anche per vedere uno degli angoli più belli della provincia in uno dei suoi momenti più sentiti dagli abitanti.

Andrea Angelini