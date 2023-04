Festa per due nonnine ultracentenarie La prima è nata nel ’21, l’altra nel ’22

Due ultra-centenarie hanno festeggiato il traguardo della longevità, la prima a Carpegna e la seconda a Fermignano. Grande festa per Elisabetta Corbellotti di Carpegna, da tutti conosciuta come Betta, che ha compiuto 102 anni. A festeggiarla, nella sua casa, con un bel brindisi i 3 figli: Maria, Paolo e Angelo Ruggeri, parenti, conoscenti e l’amministrazione comunale con il vicesindaco Alberto Biral e l’assessore alla cultura e politiche sociali e sanitarie Luca Pasquini che è anche il medico dì medicina generale della ultra centenaria, la quale ha ricevuto in regalo una bella orchidea e gli auguri e l’abbraccio di tutta la Comunità. "Betta- ricorda l’assessore Pasquini- dopo essere partita a Milano con la famiglia negli anni ’50 in cerca di lavoro ed esser rimasta in fabbrica per tanto tempo, dagli anni ’90, una volta in pensione, è voluta tornare a Carpegna nel suo borgo delle Genghe. I complimenti vanno anche ai figli che la curano e la seguono con grande amore. È in buona salute, ha una sorella di 99 anni e la sua storia ci dà la forza e un po’ di ottimismo e di speranza per il futuro".

Altra grande festa per i 101 anni di Marianna Zaffini, cittadina di Fermignano molto amata dai tre figli, Letizia, Romano e Vittorio che le hanno regalato tantissimi nipoti che sono sempre vicino a lei.

Venerdì scorso,per spegnere le candeline di questo eccezionale traguardo, ha ricevuto la visita speciale da parte della sua Fermignano, come se tutta la comunità fosse assieme a lei per fare una grande festa. "Marianna è una persona solare e benvoluta da tutti a Fermignano - racconta il sindaco Emanuele Feduzi -. siamo andati a trovarla per farle i nostri auguri, da parte di tutto il paese, nella casa di riposo di Cantiano dove ora vive. La signora Marianna è lucidissima e divertente. Ancora auguri".