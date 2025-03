Festa per i 106 anni di Margherita Manetti che svela il suo “segreto“

L’antica Casteldurante festeggia i 106 anni di Margherita Manetti che entra nel club dei più longevi delle Marche. Giovedì, giorno del suo compleanno, il sindaco Marco Ciccolini e il vicesindaco Annalisa Tannino sono andati a farle visita, portandole il saluto di tutta la città. Margherita è ancora attiva e lucida e non ha mancato di spegnere le candeline sulla torta che testimoniano la data di nascita: 13 marzo 1919.

Margherita è nata a Mercatello sul Metauro e ha vissuto una prima parte della sua vita in maniera semplice con la sua famiglia per poi trasferirsi a Roma come donna di servizio, al lavoro presso alcune famiglie della capitale. Non si sposò e non ebbe figli ma terminato il lavoro a Roma tornò a Mercatello dove galeotta fu la richiesta di informazioni sulla pensione.

Conobbe infatti così Pietro Biagini, urbaniese, sindacalista di zona della Cisl, da poco rimasto vedovo e con un figlio di nove anni da accudire. Si sposarono e Margherita si trasferì in Urbania diventando parte integrante della famiglia Biagini e crescendo i figli di Pietro come una madre. Negli anni ha accumulato qualche acciacco tipico dell’età ma con grande forza di volontà si è rimessa in piedi dopo una frattura del femore, legge i libri presi in prestito dalla biblioteca di Urbania, guarda un po’ di tv e ama stare coi nipoti Giovanni e Francesco.

Se le si chiede il segreto della longevità, dopo 106 anni di esperienza, Margherita non ha dubbi: "Bisogna vivere volendo bene a tutti – spiega –, senza rancori e senza odiare nessuno, se si trova un equilibrio interiore e non si hanno nemici è tutto più facile". Oggi Margherita vive con Fabio, figlio di Pietro Biagini, e la nuora Rudina che l’accudiscono e la tengono circondata del loro affetto.

Andrea Angelini