Festa per il 75° di suor Maria Cecilia. E’ nata nel 1928

Con una bella e partecipata cerimonia nella chiesa di san Pietro attigua al convento di clausura delle benedettine, è stata festeggiata suor Maria Cecilia per il suo settantacinquesimo di professione monastica.

Nata a San Lorenzo in Campo nel 1928 con il suo nome di battesimo Giuseppa Tarsi, era entrata in convento il 21 marzo 1950 ed ha ricoperto per un lungo periodo anche il ruolo di priora. Sono stati molti i cittadini presenti in chiesa che hanno voluto festeggiarla avendo apprezzato sempre in questi lunghi settantacinque anni di permanenza nel convento di Cagli la sua umanità e una spontanea simpatia. Una festa molto partecipata con cittadini e la cerimonia religiosa del parroco della Cattedrale don Diego Fascinetti presenziata dal vescovo della Diocesi di Fano Andrea Andreozzi. La cerimonia si è conclusa in una finale foto ricordo con il vescovo, le consorelle presenti nel convento ed al centro suor Maria Cecilia.

Mario Carnali