Festa per il campo sportivo: "Un gran lavoro di squadra"

"Un progetto che incrocia lo sport, la partecipazione, la socialità e la crescita". Questo è il nuovo campo di via Madonna di Loreto – afferma l’amministrazione comunale in una nota – "riqualificato grazie al bel lavoro di squadra tra Muraglia Calcio, Comune, Quartiere7 e imprese private", ha commentato il sindaco Matteo Riccidurante il taglio del nastro. "I contributi del bilanciopartecipativo – spiega – hanno consentito di completare il piano messo in piedi grazie alla caparbietà del presidente del Muraglia Calcio Stefano Falcioni e alle aziende private che hanno deciso di abbracciare il progetto, che va a far rivivere la zona di "Calcinari", Muraglia" . Nello specifico gli interventi di rigenerazione hanno riguardato la realizzazione degli spogliatoi, le recinzioni e la sistemazione dell’area ricreativa pubblica con giochi e arredi, con l’installazione di un defibrillatore (donato da Macelleria Bavosi), per rendere ancora più sicuro un luogo dove tanti bambini e famiglie si trovano per giocare. "Il ringraziamento va alle aziende che hanno creduto nel progetto – dice Falcioni – tra queste, oltre Bavosi: Lugnoli Assicurazioni, PS Sport, Sabattini Costruzioni, Falcioni Giovanni, L’Alimentare di Muraglia, Da.Ma Video, e a bar pizzerie, ristoranti del quartiere e Centro Sociale Salice Gualdoni che hanno allestito il buffet durante la giornata inaugurale".

l. d.