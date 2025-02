Festa per il Gruppo Scout Pesaro 4. Si celebra il mezzo secolo di attività

Un traguardo importante per il Gruppo Scout Pesaro 4, che celebra quest’anno 50 anni di attività. Un anniversario significativo per un’associazione giovanile che fin dalla sua nascita è stata interamente gestita da volontari, dedicandosi alla crescita e alla formazione dei giovani nel segno dei valori dello scoutismo. Per dare il via ai festeggiamenti, il gruppo ha organizzato un evento speciale oggi e domani in occasione del Thinking Day 2025.

La prima iniziativa è proprio il Thinking Day, un appuntamento internazionale che ogni anno vede gli scout celebrare la giornata del pensiero. Il tema scelto per questa edizione “Our Story“ (La nostra storia), si sposa perfettamente col significato dell’anniversario che ripercorrerà mezzo secolo di avventure, amicizie e impegno educativo. Le attività si svolgeranno nella parrocchia san Francesco d’Assisi dei frati Cappuccini di Pesaro, storico punto di riferimento per il gruppo scout. Il programma prevede momenti di aggregazione, attività all’aperto e celebrazioni religiose, coinvolgendo scout di ieri e di oggi in un percorso di condivisione e memoria. Il programma del weekend: oggi ore 20,30 ritrovo nel campo da basket della parrocchia; ore 21 Fuoco serale “Famiglia Felice“, momento di condivisione e racconti intorno al fuoco; domani ore 9 ritrovo e cerchio d’apertura; 9,30 inizio attività; 12,30 pranzo offerto dal gruppo (i partecipanti dovranno portare gavetta e posate); 15,15: promessa scout presieduta da padre Sylvestre, assistente ecclesiastico del gruppo; 15,45: messa; 17: cerchio finale e consegna di un ricordo. La celebrazione dei 50 anni del Gruppo Scout Pesaro 4 rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per sottolineare l’importanza dello scoutismo. Il gruppo ha accompagnato generazioni di giovani nel loro percorso di crescita, trasmettendo valori di solidarietà, rispetto per la natura e impegno civico. L’evento è aperto a tutti coloro che hanno fatto parte della storia del gruppo e a chiunque voglia partecipare. La quota di partecipazione, comprensiva di pranzo e ricordo dell’evento, è di 10 euro. Per organizzare al meglio le attività, comunicare la presenza ai capi gruppo Patrizia (339 3705637) e Fiore (339 7573114). Il Thinking Day segna l’inizio di un anno speciale per il gruppo, che ha in programma altre iniziative per celebrare il mezzo secolo di vita: 3-8 giugno: campo estivo “Pantano ‘85“; 10-22 agosto: campo di gruppo. Con questi eventi, il Gruppo Scout Pesaro 4 continua a scrivere la sua storia, mantenendo viva la tradizione e rinnovando l’impegno per le future generazioni di scout.

l. d.