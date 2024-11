Festa per l’inaugurazione della nuova sede Ant

I volontari Ant di Pesaro hanno una nuova casa. E’ stata inaugurata ieri la sede per la delegazione pesarese in Strada degli Olmi 16, che ospiterà l’ufficio promozione dell’associazione, mentre l’ufficio accoglienza rimarrà nella sede storica di Corso XI Settembre. "Uno spazio pensato per i volontari, un pilastro di Ant, da sempre al fianco di medici e infermieri – spiega Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione Ant –. Grazie anche a chi ci aiuta nella raccolta fondi riusciamo ogni giorno a dare assistenza gratuita a 3.000 malati di tumore". Dopo la benedizione di don Michele Rossini, presente al taglio del nastro anche il sindaco, Andrea Biancani, che ha ringraziato medici, infermieri e volontari, il questore, Francesca Montereali, il viceprefetto, Patrizia Savarese e il primario di Oncologia di Pesaro, Rita Chiari, nonché Anna Maria Balducci, delegata Ant Pesaro e la foodblogger Elisa Venturi, testimonial dell’associazione. "La Casa dei volontari – dice la dottoressa Germana Severini, responsabile servizio sanitario Ant Marche – è un nuovo traguardo raggiunto. Sono a Pesaro da 32 anni, quando sono arrivata non c’era nulla. Oggi siamo riusciti a costruire un team di 10 professionisti tra medici, infermieri e psicologi. Quando abbiamo iniziato assistevamo 15 pazienti al giorno, oggi oltre 100". La Casa dei Volontari Ant darà oggi il via al Natale, sia con i banchetti nelle piazze, che con uno spazio bottega al suo interno, dove trovare doni solidali.

Alice Muri