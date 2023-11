Festa per l’Oscar alla gentilezza. Parata all’Alexander Museum

Immancabile il premio alla gentilezza donato ai cittadini meritevoli della città da parte dell’associazione "Persona Gentile" di Pesaro, attraverso una serata all’Alexander Museum Palace Hotel: "La gentilezza, il poter esserci l’uno per l’altro, è alla base di ogni civiltà e di ogni rapporto – ha spiegato il presidente Pier Francesco Marini –. La nostra associazione è nata proprio per questo, per premiare quelle persone che agiscono nel bene senza aspettarsi nulla in cambio". A prendere parte a questa serata anche il pubblico ministero Silvia Cecchi, la quale ha spiegato come due parole che possano sembrare distanti tra loro, "giustizia" e "gentilezza", in realtà si relazionino in modo pieno e solidale: "Sono molti gli aspetti di gentilezza nell’esercizio della giurisdizione – ha spiega la Cecchi –. Passano attraverso il linguaggio, attraverso l’interpretazione delle norme, passano attraverso le modalità di intendere l’estensione penale, adesso collegata alle sanzioni alternative della riforma Cartabia. Insomma, sono tanti i modi in cui la gentilezza viene applicata nel mondo della giustizia".

A vincere il premio "Persona Gentile" di quest’anno sono stati: il ristorante "Be Kind" di Cattolica, la Onlus Gulliver e l’Istituto Alberghiero Santa Marta, la Fondazione Cetacea. "Ovviamente è un grandissimo onore aver potuto ricevere questo premio – commenta Michael Ballaroni, di "Be Kind" –. Il nostro obiettivo è quello di spargere il più possibile altruismo nel mondo". Alla Fondazione Cetacea, invece, il riconoscimento è andato per essere riusciti ad arrivare in tempo durante un principio di incendio sul San Bartolo, nell’estate scorsa, iniziando a spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Oltre a queste "persone gentili", un premio particolare è stato dato anche a Serenella Albonetti. Il premio postumo è stato ritirato dalla figlia Elisa, la quale ha voluto ricordare così la madre: "Era molto passionale, circondata di rispetto nei confronti delle persone, di giustizia".

Alessio Zaffini