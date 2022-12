Feste, che mortorio Manco un ’Babbo’ in giro

Alla fine non vengono tutti col buco. In fondo sono un po’ come le ciambelle: a volte lievitano meravigliosi con scelte perfette di ingredienti, altre restano "tamugni", non sbocciati, duri e tosti già prima di cominciare. Ma alla fine sono pur sempre dei Natale anche loro, anche loro hanno partecipato all’ansia crescente della vigilia, ai preparativi, alla voglia di festa. Anche se alla fine non tutto è andato nel verso giusto. Il Natale 2022 appena rientrato negli annali dell’eternità non ha brillato per niente (nella foto). I quattro "monoliti" della gran festa che quest’anno dovevano riassumere in sé tutto lo splendore delle luminarie spente per economia di guerra, più che la gioia della ricorrenza hanno rievocato, per chi ha memorie lunghe, i Natali del dopoguerra: la slitta di piazzale Collenuccio, le stelle del Trebbio e di Sant’Agostino, la renna gigante di piazzale Matteotti facevano venire in mente i "pacchi dono" dell’Unrra e del Piano Marshall, che oggi sarebbero quelli della Caritas e della Protezione Civile. Vigliacco se fra città e mare, fra periferia e costa, fra un viale e una viuzza del centro si è visto uno, dicasi uno, Babbo Natale, finto o vero, col campanello o senza, col sacco dei doni o col borsello. Niente. Nemmeno uno di quelli che con sembianti da ladri gli anni scorsi si arrampicavano su per le finestre e i terrazzi delle ville del mare. E’ come sapere di essere in guerra e non vedere in giro manco un soldato in divisa. A uno un po’ avanti con gli anni che in un momento di particolare delusione è venuto in mente di dire che gli sarebbe piaciuto vedere almeno uno zampognaro, lo hanno sottoposto a Tso per chiari segni di squilibrio e apologia delle differenze sociali troppo marcate. Pare che, visto il mortorio regnante, lo stesso sindaco abbia esclamato: Cristo, volevo un Natale povero ma intendevo nel senso cristiano del termine! Ma ormai è fatta. Gloria a quelli di via Abbati e Tebaldi che hanno acceso tutto l’accendibile. A spegnere le luci di Natale si fa sempre a tempo, ma a riaccenderle a volte è troppo tardi.

f.b.