Feste in bianco: "E’ mancata l’atmosfera. E pure gli scontrini"

Vendite sottotono in centro a Pesaro durante le feste. Ma soprattutto una totale assenza di qualità nella proposta allestita dall’amministrazione. Due facce della stessa medaglia. E’ il bilancio amaro di Alessandro Ligurgo, direttore di Confesercenti Pesaro e Urbino. "E’ mancata l’atmosfera", dice. Ed evidentemente anche gli scontrini. "Finite le feste natalizie – osserva il rapresentante dei commercianti –, ci sembra il momento di trarre un bilancio relativo al settore del commercio a Pesaro. E dobbiamo purtroppo rilevare che le vendite sono state sotto tono, certamente frenate dall’incertezza e dal carovita, ma anche poco stimolate da quell’atmosfera natalizia che può contribuire e invitare all’acquisto".

Come evidenziato non senza polemiche dagli stessi ambulanti, ad aver deluso è stato in particolare il mercatino organizzato in piazza del Popolo: poche bancarelle, poco attrattive, quasi un riempitivo. "Quel mercatino si poteva impostare decisamente meglio – incalza Ligurgo –. L’atmosfera del Natale è mancata sia nell’allestimento – le casette di legno sarebbero state certamente più idonee e più accoglienti delle tende in pvc – sia nella proposta commerciale che di natalizio aveva ben poco. Un mercato, insomma, poco caratterizzato, che si potrebbe proporre tale e quale in qualsiasi giorno dell’anno e che, tra l’altro, comportava per gli operatori costi proibitivi di adesione". Costi rispetto ai quali qualcuno non è riuscito nemmeno a rientrare.

Va detto che le responsabilità non sono da addebitare interamente al Comune: l’incertezza sulla disponibilità della piazza occupata dal cantiere ha ritardato l’organizzazione del mercatino; inoltre il rincaro dei costi energetici ha suggerito di operare scelte economicamente più sostenibili, di lanciare messaggi di sobrietà se non proprio di austerità. Confesercenti lo riconosce: "Sappiamo – scrive il direttore – le difficoltà che ci sono state nella gestione del bando, ma tra il fare e il non fare, a volte, se si deve andare a discapito della qualità, forse è meglio non fare. Qualità è la parola chiave anche in vista dell’impegno assunto da Pesaro come Capitale della Cultura 2024: qualità nell’offerta culturale e turistica, nella proposta, nel livello di accoglienza. Ciò che abbiamo visto in piazza durante le feste appena trascorse non era di qualità e il centro storico, anche in considerazione del ridotto investimento sulle luminarie natalizie, avrebbe avuto certamente bisogno di un intervento migliore che, purtroppo – conclude Ligurgo –, non c’è stato".

Benedetta Iacomucci