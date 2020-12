Incidente mortale ieri sera a Piandimeleto, nella strada che collega il centro dell’alta valle del Foglia con Lunano. Per ragioni ancora in corso di accertamento, un’auto si è scontrata contro un pulmino, piombando poi contro un’altra automobile, a bordo della quale c’era una signora. Ad avere la peggio è stato Gilberto Riminucci, 63 anni, residente, originario di Sant’Angelo in vado, ma residente a Lunano che era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente. L’uomo ha perso la...

Incidente mortale ieri sera a Piandimeleto, nella strada che collega il centro dell’alta valle del Foglia con Lunano. Per ragioni ancora in corso di accertamento, un’auto si è scontrata contro un pulmino, piombando poi contro un’altra automobile, a bordo della quale c’era una signora. Ad avere la peggio è stato Gilberto Riminucci, 63 anni, residente, originario di Sant’Angelo in vado, ma residente a Lunano che era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente. L’uomo ha perso la vita. Riminucci proprio ieri era stato a pranzo e aveva festeggiato la pensione appena maturata. Era infatti dipendente della Monaldi due, un’azienda nella quale aveva lavorato e dove avrebbe continuato a collaborare a tempo perso, per riconoscenza e passione per il proprio lavoro. Proprio per questo Riminucci a pranzo si era intrattenuto con altre persone, una tavolata tra amici alla pizzeria Tony e Roy di Piandimeleto. Momenti di sospirata evasione con la promessa di rivedersi ulteriormente nel pomeriggio, per farsi gli auguri di Natale.

La sera è avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto di Riminucci procedeva da Piandimeleto verso Lunano lungo la Provinciale Fogliense. Il tragico impatto è accaduto ad appena cinquecento metri dal centro abitato di Piandimeleto, in località La Casella. Dopo il cimitero di Piandimeleto, c’è una piccola salita che immette in un rettilineo dove l’auto di Riminucci ha preso a sbandare paurosamente, forse a causa di un malore o comunque per motivi al vaglio degli inquirenti e del magistrato. L’auto di Riminucci ha invaso la corsia opposta ed è finita contro un pullmino che procedeva in direzione Piandimeleto. Riminucci viaggiava da solo. Nel pulmino invece c’era Luca Capucci 53 anni, assieme alla figlioletta, il quale era rientrato da Genova, dove lavora, in famiglia per andare a trovare il padre rimasto solo da poco tempo, che abita proprio a Piandimeleto. Capucci e sua figlia sono rimasti miracolosamente illesi. L’auto di Riminucci invece ha proseguito la sua corsa urtando un’autovettura guidata da una signora di Lunano, Maria Tiberi. La donna, di circa 70 anni, ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stata ricoverata all’ospedale di Urbino in serie condizioni. Per Riminucci invece non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada al traffico. E’ intervenuto anche il 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Piandimeleto.