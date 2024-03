“Festen. Il gioco della verità“ ci scava dentro

In una tenuta di campagna, fervono i preparativi per la festa in onore dei 60 anni del venerato capofamiglia. Sono stati invitati tutti, a partire dalla moglie e i tre figli. Ma quella notte, uno di loro, farà un discorso d’auguri che nessuno dimenticherà mai… Al suo terzo anno di tournée, definito dalla rivista “Birdmen“ tra i 10 spettacoli imperdibili nel 2022 e considerato ormai un classico del teatro europeo, “Festen. Il gioco della verità“, tratto dal quasi omonimo film danese vincitore del premio della giuria al 51º Festival di Cannes “Festen. Festa in famiglia“ (1998) del Premio Oscar Thomas Vinterberg arriva al Teatro della Fortuna di Fano, oggi alle ore 21, all’interno di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con la Fondazione Teatro della Fortuna.

Sul palco Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi diretti da Marco Lorenzi che spiega: "Con un gigantesco piano-sequenza, girato dagli stessi attori per tutto lo spettacolo e proiettato davanti allo sguardo della platea, cerchiamo di amplificare, ironizzare, dissacrare e approfondire il senso delle domande di Festen. Qual è la verità? Cosa scegliamo di guardare? A cosa scegliamo di credere?".

L’opera scava infatti all’interno dei tabù più scomodi, affrontando la relazione con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’autorità imposta. Impossibile non pensare ad Amleto, alla tragedia greca, ma anche all’universo favolistico dei Fratelli Grimm. La scelta registica di un uso drammaturgico radicale della cinepresa permette però di sfruttare la possibilità di costruire costantemente un doppio piano di realtà che consegna allo sguardo degli spettatori la condizione di scegliere tra quello che viene costruito sul palcoscenico e la “manipolazione“ che l’occhio della cinepresa rielabora in diretta e che viene proiettato. L’adattamento per il teatro di questa festa che si trasforma in un gioco al massacro un per mettere in discussione un equilibrio familiare fondato su ipocrisia, segreti e relazioni di potere malsane, è di David Eldridge; la versione italiana e l’adattamento di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi, l’assistente alla regia è Noemi Grasso, visual concept e video Eleonora Diana, costumi Alessio Rosati, sound designer Giorgio Tedesco, luci di Link-Boy (Eleonora Diana & Giorgio Tedesco), consulente musicale e vocal coach Bruno De Franceschi.

Informazioni e biglietti al circuito Amat/Vivaticket anche online, botteghino Teatro della Fortuna 0721 800750.

Tiziana Petrelli