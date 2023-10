Festival Biosalus a Urbino: Record di Affluenza per l'Edizione da Record

Vivere sani in un mondo sano non è più un’utopia, è una urgenza storica. E il successo del festival Biosalus, tenutosi lo scorso weekend nella città ducale, lo conferma. Gli organizzatori Maria Assunta Bordon e Antimo Zazzaroni hanno chiuso la quattordicesima edizione con stime molto incoraggianti: "L’affluenza di pubblico – spiegano – è stata davvero alta, complici temperature quasi agostane: abbiamo calcolato una affluenza di circa 20mila visitatori. Il clima ha regalato una marcia in più all’area Biosalus Outdoor, la novità di quest’anno al Mercatale: praticare sport all’aria aperta è la massima espressione del benessere, e lo hanno capito in tanti. Tra le attività più amate la pista dedicata alle biciclette BMX, la spettacolare parete per l’arrampicata libera, le passeggiate a cavallo e lo stand dedicato al paracadutismo".

Tanta gente in fila anche per le conferenze tenute dai docenti ed ex studenti della Scuola Italiana di Naturopatia: le sale del Collegio Raffaello erano stracolme di curiosi e aficionados.

"Molto apprezzate – proseguono gli organizzatori – anche le dimostrazioni pratiche degli esperti per portarsi a casa qualche pillola di benessere, le lezioni di yoga, i massaggi reiki alla rampa, i concerti in piazza, ma anche le bancarelle del mercatino biologico in piazza delle Erbe e dell’artigianato in corso Garibaldi. Emozionante, come evento conclusivo e di buon auspicio per Biosalus, anche la dissoluzione, all’interno del cortile del Collegio Raffaello, del mandala di sabbia colorata, realizzato dai monaci tibetani del monastero di Gaden Jangtse Tsawa Khangsten durante i due giorni del festival". Biosalus dà quindi appuntamento alla edizione numero quindici, per un’altra immersione nelle mille sfumature del benessere.

gio. vol.