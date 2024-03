Festival Circonomia, ancora polemiche: "Solo finti slogan"

"Non si è parlato della necessità della transizione ecologica, così come si sarebbe dovuto dare più spazio agli studenti e agli esperti che suggeriscono nuovi stili di vita e nuovi modelli economici, non a imprese fintamente ’green’". Dopo la conclusione di Circonomia, non si placano le polemiche che hanno accompagnato il festival per tutta la settimana del suo svolgimento. Tra i critici c’è l’associazione La Lupus in Fabula. "Partiamo dal ‘Processo alla Transizione Ecologica’, – commentano gli ambientalisti – con nomi altisonanti ma poco informati sull’argomento, come ha ammesso lo stesso Giuliano Ferrara. Come temevamo il dibattito si è svolto quasi solo sul piano economico, disquisendo se la transizione vada attuata o meno e se potrebbe essere più o meno un affare, glissando sulla necessità e sull’assoluta urgenza di questa pratica". "Chiediamo anche – proseguono – maggiore coraggio nell’invitare gli esperti evitando come relatori costruttori di yacht che diventano sostenibili solo perché su un mezzo di trasporto, che divora grandi quantità di energia, senza alcuna sostenibilità sociale, ci mettono un motore elettrico. Siamo molto critici su alcuni sponsor, giustamente contestati da Extintion Ribellion, che al di là di qualche nicchia green e qualche frase evocativa generica, naturalmente in inglese, costruiscono la gran parte del loro business su grandi opere, anche nell’ambito dei combustibili fossili. D’accordo che è il Festival dell’economia circolare ma riciclarsi (fintamente) da imprese sostenibili non dovrebbe essere permesso".