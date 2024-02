Festival Circonomia, . Tarsi (Fd’I) e Busca (Psi) rinfocolano le polemiche

"Da tempo Fano non ha più un sindaco ma ben 8: Massimo Seri più i 7 assessori della sua giunta. Purtroppo vige il criterio dell’autoreferenzialità e oguno decide per sè". Per la capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi, un esempio di questo modo di operare è la decisione dell’assessore alla Cultura Cora Fattori "di adottare il format Circonomia – il festival che si svolge ad Alba dal 2016 – come elemento centrale della settimana della cultura fanese (4-10 marzo). La scelta di un festival dell’economia circolare non esprime alcuna specificità territoriale ed ha obiettivi divulgativi settoriali adatti a qualunque città, di qualsiasi Paese, di ogni continente".

I consiglieri d’opposizione Tarsi e Pierpaoli, attraverso una interrogazione, chiedono conto all’assessore Fattori dei costi dell’operazione: "Informi il Consiglio comunale su quale sia l’importo (preventivato) dei costi dell’intero festival, quali ne siano le fonti di finanziamento e se l’acquisizione del format Circonomia sia a titolo oneroso oppure gratuito". All’assessore Fattori che ha assicurato il coivolgimento delle associazioni nel programma della settimana culturale, Tarsi replica che le realtà cittadine sono state convocate "a decisioni prese".

Anche il Psi (I Progressisti) è critico sulla scelta di Circonomia: "Si è persa l’occasione per superare l’immagine di Fano come un grande paesone sonnolento, chiamato a risvegliarsi di fronte a eventi popolari che Giovenale definisce di ‘panem et circensen’. Si è persa l’occasione di dare valore alla Fano ricca, sapiente, segreta che attende la rinascita". "La città si presenta fuori tema con la riedizione del festival di Alba, più nota concorrente di Acqualagna per il tartufo. Si potevano invece spolverare alcune unicità come le Costituzioni Egidiane (promulgate nel Parlamento di Fano del 1357 dal legato pontificio Egidio Albornoz), la vicenda del Lisippo o l’intrigante figura dei Malatesta e capire come mai, ad esempio, la ‘rosa malatestiana’ (ludwigia octovalvis) – fiore messicano – fosse scolpito nel Palazzo de Pili di Fano e nel Tempio Malatestiano di Rimini edificato nel 1448 mentre la scoperta delle Americhe è del 1492".

