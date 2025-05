Festival dei concerti coi talenti del Marconi

Un viaggio che attraverserà il repertorio classico dal romanticismo musicale alla letteratura dell’epoca per poi calarsi tra le note jazzistiche. Quest’anno il Liceo Musicale Marconi di Pesaro porterà in città, e non solo, dal da ieri al 13 un vero e proprio “Festival di concerti“, una rassegna ricca di novità. "Siamo arrivati ai concerti di fine anno che quest’anno si presentano come una rassegna di quattro giorni, infatti, iniziata ieri nella chiesa del Gonfalone di Fano per finire il 13 nella meravigliosa chiesa della S.S. Annunziata di Pesaro – spiega Luca Maria Antonio Testa, Dirigente scolastico del Liceo ‘Marconi’ di Pesaro –. Si partirà con un repertorio classico per poi passare al jazz con la “Marconi Jazz Band“ e il protagonista della rassegna sarà anche il nostro coro che ha vinto un concorso internazionale e parteciperà alla Masterclass con il maestro Riccardo Muti a Ravenna. siamo soddisfatti perché questa è a tutti gli effetti un’attività concertistica non di saggi ma di concerti di alto livello che i ragazzi hanno costruito con i loro studi e sacrifici".

Gli appuntamenti iniziati ieri con musiche di Schubert, Liszt, Mendelssohn, Schumann e Cajkovskij proseguono oggi alle ore 18 a Pesaro, nella chiesa della S.S. Annunziata dove si esibiranno le sinfonie di Beethoven, Bach, Schubert, Schumann, Kreisler, Doppler, Rabaud.

Altra data da segnare in agenda è domani alle ore 21,15, sempre nella chiesa della S.S. Annunziata con le musiche di Telemann, Cajkovskij, Dukas, Granados, Villa-Lobos, Poulenc, Respighi, Saint-Saëns e Savard. L’ultimo appuntamento è segnato per martedì 13 alle ore 21,15 nella chiesa della S.S. Annunziata a Pesaro con il Marconi Jazz Band and Percussions Ensembles.

"Dirigo questa band da un anno e sono molto orgoglioso perchè ai ragazzi siamo riusciti a trasmettergli la passione anche per un genere nuovo e innovativo come il jazz – afferma Marco Pacassoni, coordinatore progetto “jazz“ Liceo musicale Marconi –. Abbiamo partecipato a festival jazz anche regionali e in queste giornate presenteremo un repertorio classico e contemporaneo musicale e vocale". L’ingresso ai concerti sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Ilenia Baldantoni