Festival dei Sensi per unire arte percezione e benessere

Festival dei Sensi è un’esperienza immersiva che unisce arte, percezione e benessere che si terrà al Mississippi di Gabicce Mare dal 5 al 26 aprile. Si tratta di un viaggio attraverso il mondo dell’arte contemporanea, pensato per stimolare i cinque sensi e offrire un momento di connessione tra corpo, mente e creatività, organizzato dal Comune di Gabicce Mare e “Spazio Espositivo Experience, Emozioni e Arte“.

"Esposizioni, installazioni e performance dal vivo – scrivono gli organizzatori – ti guideranno in un percorso unico, dove l’arte diventa un mezzo per esplorare emozioni e sensazioni profonde. L’esposizione è curata dalla storica e critica d’arte Leonarda Zappulla, nota per la sua capacità di creare eventi che mettono in dialogo l’arte e il benessere. Il vernissage si terrà oggi alle ore 18. Ingresso libero. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, fino al 26 aprile.

l. d.