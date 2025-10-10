Festival del giornalismo culturale a Urbino: il programma di oggi

L’edizione numero tredici del Festival del Giornalismo Culturale inizia oggi con due ospiti d’eccezione: Stefano Mancuso e Serena Dandini. L’evento, quest’anno avente per tema CulturaNatura: Lo sguardo ecologico nel giornalismo culturale e organizzato dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, dopo alcuni appuntamenti mattutini, entrerà nel vivo con Stefano Mancuso, che sarà protagonista, alle ore 18 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale col racconto Rivoluzione delle Piante: una ricerca, la sua, affascinante e autorevole che, a partire della biologia vegetale, ci conduce a riflettere su intelligenza collettiva e strategie di sopravvivenza della specie umana.

Un excursus sorprendente che ci invita a pensare in modo radicalmente diverso e ci suggerisce di guardare alle piante con uno sguardo nuovo e più consapevole. Alle ore 21,30 infine sarà Giorgio Zanchini – direttore del Festival assieme a Lella Mazzoli – a condurre l’evento-intervista a Serena Dandini sempre a Palazzo Ducale, accompagnato da letture ad alta voce: la personale educazione sentimentale, politica, sessuale di un’adolescente nella seconda metà degli anni Sessanta, protagonista del nuovo romanzo della conduttrice C’era la luna (Einaudi), che sarà l’occasione per parlare di temi che riguardano la nostra vicenda collettiva, passata e presente. Un romanzo di formazione che riflette le speranze di una generazione e getta uno sguardo profondo sul mistero della giovinezza carico di aspettative, ma anche esposto a brucianti disillusioni.

gio. vol.