Festival del giornalismo culturale tra conoscenza e natura

Il Festival del giornalismo culturale 2025 tratterà di ecologia, in un’edizione intitolata CulturaNatura - Lo sguardo ecologico nel giornalismo culturale, con ospiti come Stefano Mancuso, Serena Dandini, Mario Tozzi, Luca Mercalli, Telmo Pievani, Paolo Di Paolo, Donatella Bianchi, Caterina Volpi. L’evento, organizzato dall’Istituto per la formazione al giornalismo e dall’Università di Urbino, è stato presentato ad Ancona, nella sede dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, e si svolgerà dal 10 al 12 ottobre a Urbino. Il discorso ecologico sarà analizzato da varie prospettive: dagli echi di testi fondativi come il Cantico delle Creature di san Francesco, Walden di Henry David Thoreau e Natura di Ralph Waldo Emerson, alle battaglie mediatiche di Greta Thunberg o ai riflessi dell’ecologia nell’arte figurativa e nella cinematografia, con 25 panel, 2 mostre, 3 spettacoli e svariati eventi Off.

Presidente è Piero Dorfles, direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, che sottolineano "la centralità delle ricerche che saranno presentate", la collaborazione con i commercianti di Urbino e la duplice direzione con cui l’evento affronterà l’ecologia: "Non solo analizzando come sia affrontata nei media, ma anche riflettendo sull’importanza del giornalismo culturale nel sollecitare l’opinione pubblica verso temi complessi". Quest’anno, per altro, sarà riproposta una sfida tra gli studenti delle scuole superiori di Urbino, dal titolo Per un pugno di alberi, quiz condotto da Dorfles. "Ogni anno il Festival intreccia sapere accademico e divulgazione d’eccellenza – commenta Vieri Fusi, prorettore vicario di Uniurb –. È un appuntamento riconosciuto nel panorama nazionale per gli addetti ai lavori del mondo del giornalismo della cultura e non solo". Le iniziative saranno nuovamente ospitate dalla Galleria nazionale delle Marche, in virtù di quello che è ormai un "legame affettivo", dice il direttore Luigi Gallo, secondo il quale "il tema del paesaggio è un aspetto centrale anche della storia dell’arte", e avranno ancora il sostegno di Conai (Consorzio nazionale imballaggi), stavolta come main sponsor: "Saremo presenti con un panel, tenuto dalla direttrice Simona Fontana, e col premio giornalistico Fenice Conai", spiega Luca Piatti, responsabile rapporti con il territorio.

Il festival si aprirà venerdì 10, alle 10,30, con la presentazione della ricerca su Pubblicità e Greenwashing, e si chiuderà domenica 12, alle 16.30, con una lectio dell’arcivescovo Sandro Salvucci. Info su www.festivalgiornalismoculturale.it.

Nicola Petricca