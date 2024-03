Festival del tartufo bianchetto:. Fossombrone celebra i sapori

Ieri in corso Garibaldi è stata inaugurata la 40ª edizione del Festival del tartufo bianchetto e del vino bianchello. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Massimo Berloni, il vicesindaco Michele Chiarabilli, il presidente della Pro loco Forum Sempronii Diego Tramonti, l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, l’assessore regionale al commercio Andrea Antonini, l’onorevole Antonio Baldelli, e i sindaci o rappresentanti dei comuni “tartufigeni“, per così dire, ovvero Sant’Angelo in Vado, Acqualagna, Pergola e Apecchio.

Questa edizione si annuncia come memorabile. Le date da segnare sono quelle dei due fine settimana (dunque anche oggi) e del 23-24 marzo, allorché il corso di Fossombrone si riempirà dei numerosi stand distribuiti lungo tutto il suo percorso e dedicati al bianchetto e al bianchello del Metauro.

L’evento è organizzata dai volontari della Pro loco Forum Sempronii, col patrocinio del Comune. La novità più significativa di questa edizione è quella del “cooking show“ (“Il Bianchetto incontra la grande cucina“) nel corso del quale 8 chef di alcuni dei più importanti ristoranti marchigiani, tra loro anche cuochi stellati, protagonisti nella “Piazzetta del gusto“.

a. bia.