Festival Durante a Urbania: SuMarte vola con Massimo Valentini

Stasera ultima serata della 4° edizione del Durante Festival a Urbania. Protagonista “SuMarte”, gruppo formato da Massimo Valentini, saxofoni, voce e percussioni, Arianna Cleri, voce e percussioni e Marta Celli, arpa celtica e voce. Progetto nato da un’idea di Massimo Valentini, durantino di origine e co-autore del Durante Festival, musicista e compositore dalle molteplici influenze musicali assorbite durante i suoi viaggi in Europa e in Sudamerica. Sul palco porta strumenti inusuali come il duduk, uno strumento armeno, il Cajon, uno strumento peruviano e il flauto di ceramica, ideato da lui stesso e creato insieme all’associazione “Amici della Ceramica” di Urbania. Con Massimo sul palco nel cortile del Palazzo Ducale vedremo Arianna Cleri, diplomata in canto jazz, si è esibita in numerosi palchi fin da ragazzina, fino alla vittoria nel programma “Io Canto” a 14 anni e ha collaborato con importanti artisti nazionali. E infine Marta Celli, voce e arpa celtica, con 5 album all’attivo e numerose partecipazioni ai più importanti festival folk in Italia e in Europa. Massimo e Marta hanno già da tempo una collaborazione ma per il gruppo si tratta del debutto. "Siamo felici di essere stati invitati dall’Ente concerti di Pesaro al Durante Festival - dichiara Valentini - e quella di stasera sarà la data zero per questo nuovo progetto. Sono felice perché ho la possibilità di condividere questo evento con i miei conterranei, visto che spesso si è invitati a festival e rassegne in altre regioni o all’estero. Quando capita di suonare a casa propria è davvero una bella emozione, soprattutto con un progetto fuori dagli schemi come SuMarte". Biglietti in vendita su vivaticket.it o sul luogo dell’evento a partire dalle 20. Maggiori informazioni su visiturbania.com o all’Ufficio Turismo di Urbania.

Valentina Damiani