Festival Gad, ha vinto “Nove giorni“

Il miglior spettacolo del 76° Festival Gad è stato “Nove giorni“ di Teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese che ha vinto il Premio Arlecchino con la seguente motivazione: "Lo spettacolo agita gli animi con una delicata ironia, racconta una tragedia col sorriso creando un’atmosfera di sospensione col pubblico. Ogni spettatore trova una parte di sé in questo spettacolo e con essa è chiamato a fare i conti, uscendo dal teatro migliore di come ne sia entrato".

Secondo classificato “Prestazione occasionale“ della Compagnia Futura Teatro di Firenze, terzo “Nel nome del padre“ della Compagnia La Corte dei Folli di Fossano. La giurìa del concorso, presieduta da Antonio Caponigro, regista e attore del Teatro dei Dioscuri di Salerno, ha poi premiato come migliore regia (Premio Antonio Conti) Massimiliano Giacometti per “Nove giorni“ di Teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese.

Invece il migliore interprete (Premio Ivo Scherpiani – Eva Franchi) è risultato Pinuccio Bellone per “Nel nome del padre“ della Compagnia La Corte dei Folli di Fossano.

Di seguito tutti gli altri premi: migliore scenografia (Premio Alcibiade Della Chiara): Bruno Pantano per “Nove giorni“ di Teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese; migliori costumi (Premio Leonardo Luchetti): Gerardina Tesauro per “Così è (se vi pare“) della Compagnia Avalon di Battipaglia; migliore commento musicale (Premio Renato Pompei): Stefania De Biasi per “Nove giorni“ di Teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese; migliore interprete giovane (Premio Vasili Bartoloni Meli, offerto dal Lions Club Pesaro): Raffaella Afeltra per “La strada“ della Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze; migliore interprete non protagonista (Premio Elsa Gori): Gerry Petrosino per “Così è (se vi pare)“ della Compagnia Avalon di Battipaglia.

Il premio per il miglior trailer (Premio Claudio Sora, offerto da Rossini Tv), sulla base del maggior numero di interazioni sui social media del Festival, è stato assegnato a “Così è (se vi pare)“ della Compagnia Avalon di Battipaglia. La Giuria Studenti ha giudicato quale migliore spettacolo (Premio Don Gaudiano) “Nel nome del padre“ della Compagnia La Corte dei Folli di Fossano. Il premio per il migliore spettacolo, assegnato sulla base dei giudizi del pubblico (Premio Arnaldo Ninchi, offerto dalla Confesercenti), è andato a “Nel nome del padre“ della Compagnia La Corte dei Folli di Fossano. Alla cerimonia di premiazione nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, condotta da Anna Rita Ioni, il direttore artistico Cristian Della Chiara ha detto: "E’ stata una edizione dai numeri record, grande qualità e partecipazione. Ma per il 2024 puntiamo ad alzare ulteriormente l’asticella".

Beatrice Terenzi