Festival Gad, si torna ad applaudire la qualità

Taglia il traguardo della 77ª edizione il Festival nazionale d’Arte Drammatica - Gad, la rassegna più antica e prestigiosa dedicata al teatro non professionistico, che si terrà al Teatro Rossini dal 14 al 27 ottobre. Cento le compagnie che da tutto lo stivale hanno partecipato alla selezione che ha portato ad otto titoli in concorso. Ad essi vanno ad aggiungersi i tre eventi del cartellone del 14° Festival Ragazzi e quelli extra concorso, tra cui Vetrina Capitale, dedicata alla scena teatrale della città.

"Da sempre – ha sottolineato il direttore artistico del Festival Cristian Della Chiara – il Gad ha rivolto uno sguardo particolare ai giovani tanto che quest’anno abbiamo deciso di inaugurare il Festival con l’intervento dello psicoterapeuta Giorgio Nardone che terrà una conferenza su Adolescenza in bilico, chi sono gli adulti di domani, un evento di supporto ai giovani e ai loro formatori (lunedì 14 ottobre, ore 11)".

Il Festival ragazzi prosegue con Not2be Musical, portato in scena dalla Compagnia dell’anello di Forlì (22 ottobre, ore 10.30). Sabato 26 ottobre alle 11, a celebrazione del 60° anniversario della Lega del Filo d’Oro di Osimo, Il Cantiere dei Sogni metterà in scena “Il Condominio Sogni“, spettacolo ad ingresso gratuito che vede protagonisti gli ospiti della comunità affiancati dai loro educatori. Fitto il programma degli spettacoli in concorso. "Non prendete impegni per questo periodo – è stato l’invito di Maurizio Sebastiani, presidente dell’Associazione Amici della Prosa – tutto dedicato ad una full immersion nel teatro amatoriale".

Si parte il 17 ottobre (tutti gli spettacoli sono alle 21) con il Gruppo attività teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) che metterà in scena Stasera ovulo di Carlotta Clerici; il 18 ottobre i Giardini dell’Arte di Firenze proporranno Uomini e topi di John Steinbeck; il 19 ottobre il Gruppo amici del teatro di Roncade Aps (TV) presenterà Se devi dire una bugia... dilla grossa! di Ray Cooney; domenica 20 ottobre la Compagnia filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) ha in programma Duello - Il gioco dell’assassino di Anthony Shaffer; il 23 ottobre la Aps Tuttinsieme di Corridonia (MC) darà vita a Pulcinellata sciamana di Francesco Facciolli; il 24 ottobre il Teatro di sabbia APS di Vicenza parteciperà con Killer di Aldo Nicolaj; il 25 ottobre l’Associazione culturale Artemisia APS di Bari porterà al Festival Riccardo III di William Shakespeare; il 26 ottobre La Graticcia di Verona chiuderà il concorso con Il teatro comico di Carlo Goldoni.

La cerimonia di premiazione – i premi sono manufatti realizzati dagli Amici della Ceramica – si terrà domenica 27 ottobre alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Il presidente di giuria sarà Giorgia Brusco, attrice, regista ed autrice, vincitrice nel 2019 del Premio “Antonio Conti“ e pluripremiata al Festival Gad con la compagnia I cattivi di Cuore di Imperia. Il Festival si attua con il sostegno di Comune di Pesaro, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Università dell’Età libera. Abbonamenti da 30 a 80 euro. Biglietti da 7 a 12 euro alla biglietteria del Teatro Rossini.

Maria Rita Tonti