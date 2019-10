Pesaro, 4 ottobre 2019 - Viaggiare per attraversare il mondo. Con la cultura. E farlo da giornalisti, con la penna in tasca e gli occhi sul campo. “Perché il nostro lavoro è indispensabile e la carta non morirà mai”, sottolinea il direttore del Qn, Michele Brambilla, dal palco del Teatro Rossini di Pesaro. Nell’ambito del Festival del Giornalismo Culturale, organizzato da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini (moderatore), Brambilla è intervenuto nel corso del dibattito “Il viaggio nel giornalismo”, assieme a Lorenzo Cremonesi, Federico Geremei, Emanuele Coen, Emanuele Giordana, Bruno Ruffolo e Carlotta Maria Correra.

Un intervento, quello del direttore del Qn, che ha subito richiamato l’attenzione sugli attentati alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo (a Parigi). Era il 7 gennaio 2015: giornalisti, soccorritori e poliziotti, poche ore dopo i fatti, erano sul luogo dell’attentato in cui morirono 12 persone. “I cittadini in quel caso batterono noi giornalisti 3 a 0 - racconta Brambilla -, perché mandarono il video in diretta. Subito. Ma senza il nostro lavoro - abbiamo avuto accesso alle fonti e poi raccontato quanti morti ci sono stati, con i nomi e le loro storie di vita - non sarebbe stata la stessa cosa. Per questo sono profondamente convinto che il giornalismo non morirà mai. E’ vero, i social sono potenti e hanno una grande forza, ma ci sarà sempre bisogno di professionisti che, andando sul posto, toccando con mano, raccontino alle persone ciò che vedono. Non crediate che possano farlo tutti e che basti mettere una storia su Instagram: non è così. Il nostro lavoro è indispensabile”.

Poi, l’accenno a Tim Cook, “che ha fatto una battaglia per portare il quotidiano di carta nelle scuole”. “Il giornalismo non è morto e non morirà mai - continua il direttore del Qn - e l’idea che i social l’abbiano distrutto è sbagliata. Dobbiamo giocare sulla reputazione: questa è la grande forza dei giornali”. Infine, una citazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Di recente, ha detto una grande cosa. E cioè che, ogni mattina, legge tutti i quotidiani, perché interessato a capire punti di vista differenti su un determinato fatto. Anche quelli di giornali che la pensano diversamente da lui. Perché, come ha detto il Presidente, di cui ho grande stima, solo così si può capire che, anche chi la pensa diversamente, qualche volta ha ragione”.



Questa mattina, sempre al teatro Rossini, il dibattito verteva su ‘Il viaggio nella storia’ con Piero Dorfles e Sandro Gerbi, a seguire Darius Arya, Cristoforo Gorno, Mariangelea Galatea Vaglio e Roberto Zichittella (La piazza). Poi ‘I diari raccontano: quando i migranti eravamo noi’, con Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi e letture a cura degli allievi delle scuole di Pesaro e Urbino. A seguire, nel pomeriggio, ‘Il viaggio nel giornalismo’, con la narrazione di Lorenzo Cremonesi. E ancora, ‘Il viaggio nel cinema’ con Cristina Battocletti e Giuseppe Piccioni, Andrea Caciagli, Jonathan Ferramola, Anna Fiaccarini, Giacomo Manzoli e Andrea Martini. Chiusura alle 19 con letture in viaggio, ‘La strada per Roma’, di Paolo Volponi con Alessio Torino e Michele Pagliaroni.