Festival giornalismo culturale a Urbino. Gli ospiti di oggi

La seconda giornata della XIII edizione del Festival del Giornalismo Culturale dedicato allo sguardo ecologico nel giornalismo culturale offre nuovamente ospiti d’eccezione che saranno protagonisti di talk e incontri tutti nella sala del trono di palazzo ducale.

Si inizia alle ore 9,30 con una lectio di Mario Tozzi, celebre geologo e divulgatore scientifico, su come “salvare il salvabile“, seguita dalla presentazione dei risultati di una nuova ricerca sulle abitudini informative delle giovani generazioni in merito a ecologia e ambiente che saranno discussi con Claudia D’Ippolito, Giuseppe Iannaccone, Giacomo Giossi e Adriano Monti Buzzetti.

Alle 12 è previsto un collegamento straordinario con la Station Leader della Base Antartica Concordia, seguito dall’assegnazione del Premio FGCult25, dedicato ai giovani giornalisti. Nel pomeriggio Telmo Pievani terrà una lectio su crisi climatica e le rimozioni: il genere umano sta vivendo la sfida più difficile, ovvero quella di invertire il proprio impatto sul pianeta. A seguire, una serie di panel di approfondimento affronterà il tema di come radio, tv e carta stampata raccontano l’ecologia con un gruppo di divulgatori e giornalisti di prim’ordine: Donatella Bianchi, Sonia Filippazzi, Luca Mercalli, Antonio Pascale, Agnese Pini e Roberta Scorranese.

Per l’editoria, Giulio Betti e Giacomo Giossi indagheranno là dove le trame della letteratura si intrecciano con quelle della natura. La serata, infine, si concluderà con un incontro-spettacolo su storie e personaggi della Sardegna con il romanziere Flavio Soriga e le musiche di Gianluca Pischedda.

g. v.