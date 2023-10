Festival giornalismo culturale, l’impegno delle scuole

Parte domani l’11ª edizione del Festival di Giornalismo culturale di Urbino diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini. E anche le scuole di Urbino sono coinvolte. La Pascoli, ad esempio, con le classi 3ªA e 3ªB della secondaria di primo grado hanno realizzato nelle sale della Fondazione Carlo e Marise Bo una lettura interpretata dai racconti “Città smarrita nella neve“ e “La pietanziera“ di Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Poi, per toccare più da vicino il mestiere, i ragazzi hanno avuto la possibilità di realizzare un podcast, accedendo alla sala di registrazione dell’Istituto per la formazione al giornalismo. Gli allievi del liceo Laurana Baldi hanno partecipato al progetto “Leggere per. Il Futuro del giornalismo culturale nell’era degli schermi“, sempre in collaborazione con l’Ifg. Questo si è concentrato in un omaggio al centenario della nascita di Italo Calvino, le classi coinvolte hanno letto e ascoltato a vicenda i racconti di Marcovaldo. Un tour passeggiato per la città, soffermandosi per le letture da Palazzo Passionei Paciotti, all’ex Convento di Santa Chiara, alla Biblioteca di San Girolamo fino a concludere questo viaggio al Palazzo Ducale, nella biblioteca di Federico da Montefeltro e Battista Sforza. Qui, i ragazzi della 2G, supportati dalla loro insegnante Fabiana Ciacci, hanno concluso questo tour letterario.

"Sono molto fiera dei nostri studenti, che sebbene di un percorso scientifico, imparano a conoscere e apprezzare di pari passo la profondità e la bellezza della letteratura", evidenzia la preside Claudia Guidi.

fra. pier.