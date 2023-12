Festival Nazionale d’Arte drammatica. Al via il bando

A poco più di un mese dalla chiusura dell’edizione 2023, l’Associazione Amici della Prosa è già al lavoro per l’organizzazione del Festival Nazionale d’Arte drammatica Gad 2024, in programma dal 14 al 27 ottobre. Il bando per la partecipazione alla selezione da parte delle compagnie è già pubblicato online sul sito web della manifestazione (www.festivalgadpesaro.it). Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via email all’indirizzo amici.prosa@festivalgadpesaro.it entro e non oltre il 30 aprile 2024.

b.t.