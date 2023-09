Festival “Off” a Urbino: Giornalismo Culturale con Italo Calvino

Gli studenti di cinque istituti comprensivi di Urbino leggono Italo Calvino, nel secondo dei quattro eventi “Off“, collaterali al Festival del giornalismo culturale, domani mattina. L’iniziativa sarà un “Petit tour“ tra gli edifici simbolo del centro storico, con i giovani a fare da pifferai magici attraverso le parole di "Marcovaldo ovvero Le stagioni in città", raccolta di 20 novelle scritte da Calvino.

Si partirà dalla Casa natale di Raffaello, dove l’Istituto Volponi leggerà i racconti "Dov’è più azzurro il fiume" e "Il bosco sull’autostrada"; a Palazzo Passionei si omaggerà Carlo Bo, con l’Istituto Pascoli che leggerà "La città smarrita nella neve" e "La pietanziera"; all’Isia toccherà alla Scuola del libro, con "La cura delle vespe" e "Marcovaldo al supermarket"; poi si andrà a San Girolamo, dove il Liceo Raffaello leggerà "Funghi in città" e "La città tutta per lui"; ultima tappa a Palazzo ducale, nella Biblioteca del duca, in cui toccherà al Liceo Laurana-Baldi e ai racconti "La villeggiatura in panchina" e "Il piccione comunale".

"Partiremo alle 9 con questo piccolo viaggio nella vita e nell’arte della città – piega Lella Mazzoli (foto), che dirige il Festival insieme a Giorgio Zanchini –. Faremo quest’evento durante la scuola, dedicandolo ai ragazzi, per coinvolgerli nella lettura. Da ciò uscirà un podcast, che presenteremo al Festival, in programma in città dal 5 all’8 ottobre, tra i giorni di anteprima e quelli canonici". Dopo quello di Urbino, ci saranno altri due eventi Off, in sequenza: sabato, alle 18, "Come leggere i giornali", nella villa Il Castellano di Porto Sant’Elpidio (FM) assieme al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana; domenica, alle 11,30, "Leggere il paesaggio con lo sguardo di Osvaldo Licini", nella Casa museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado (FM).

