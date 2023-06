Festival Passaggi I libri per capire la vita

Da colazione fino a tarda notte, dal lungomare al centro storico, da oggi si aprono i libri di Passaggi Festival. L’undicesima edizione dell’evento dedicato alla saggistica (in programma fino a domenica) conta più di 140 proposte tra presentazioni librarie, incontri con gli autori, laboratori per bambini, masterclass, mostre e aperitivi scientifici. L’appuntamento con i primi eventi scocca alle 9,30 al Bon Bon Art Cafè del Lido con “Il diritto di annoiarsi. Darsi il tempo per pensare“ di Anna Silvia Bombi e Daniele Malaguti, intervistati da Andreina Bruno. Nel pomeriggio al via i laboratori per i più piccoli dell’Università di Camerino: tra Bagni Torrette (ore 16) e Memo (ore 16,30 primo turno, ore 17,30 secondo turno). Stuzzicante la rassegna di graphic novel “Passaggi fra le nuvole“ – ospiti Raffaele Sorrentino e “Materia Degenere“ Roberta Muci, Luisina Ilardo, Giorgia Rachel Donnan – la saggistica alla San Francesco che inaugura con Alessandro Chetta, i libri e i laboratori per i più piccoli e le rassegne su arte, filosofia, intelligenza artificiale, economia, scienza e benessere. Tra gli ospiti della prima giornata l’economista Stefano Zamagni, il filosofo Igor Sibaldi e l’immunologa Antonella Viola. Calici di scienza alle 18,30 nella sala da tè L’Uccellin Bel Verde con la biologa marina Martina Capriotti pronta a rispondere alla domanda "Davvero beviamo microplastiche?". Stessa ora, ma al Bastione Sangallo, “Il cammino zen“ con Simonetta Jivan Kavitha Vincenzi. A seguire, la presentazione del libro di Luciano Murgia “I cammini dei sogni. Due piedi raccontano le vie per Santiago“ con Emanuela Audisio e Silvia Sinibaldi. Alle 21, alla Memo, protagonista l’Intelligenza Artificiale. Info sul sito www.passaggifestival.it