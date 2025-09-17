Festival Suono Futuro, alla ricerca dell’armonia che verrà

Si è appena conclusa la prima edizione del Festival Suono Futuro che, nel segno del tema “Liberazioni“ e con tre concerti, ha portato la musica contemporanea all’ex lanificio Carotti. Promosso da Orchestra Olimpia e ideato da Roberta Pandolfi, pianista e direttrice artistica di Orchestra Olimpia, dal fisarmonicista Raffaele Damen e dal compositore Danilo Comitini, il Festival ha visto protagonisti, egualmente acclamati dal pubblico, nomi di punta nel panorama della musica contemporanea come il pianista italo-olandese Erik Bertsch, la percussionista Viviana Garbetta con la voce recitante di Pamela Olivieri e il fisarmonicista Claudio Jacomucci. "Siamo orgogliosi – dice Roberta Pandolfi – della proposta musicale che abbiamo fatto. C’è stata una buona risposta di pubblico, che è andato crescendo di sera in sera. Ci ha colpito positivamente il fatto che molte persone, che non avevano mai frequentato questo genere di concerti, hanno partecipato la prima sera e sono tornate anche nelle sere successive. Ringraziamo gli artisti, per la qualità altissima dei concerti proposti e per aver creduto nella nostra idea, la fondazione Ex Lanificio Carotti con la famiglia Pagliardini per avere ospitato questa prima edizione di Suono Futuro – il loro aiuto è stato fondamentale per il lancio e la riuscita del Festival –, il fotografo Silvano Bacciardi per il sostegno artistico, Imab Group S.p.A. per il sostegno all’evento. Un ringraziamento speciale all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Anpi per aver partecipato con una folta delegazione da tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Ricche di significato le parole della presidente Matilde Della Fornace che ha ricordato le donne partigiane della provincia, nonché Cristoforo Giorgiani, partigiano fermignanese fucilato il 6 luglio 1944, sulla cui piazza, a lui intitolata, sorge l’ex Lanificio Carotti".

