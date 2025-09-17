Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaFestival Suono Futuro, alla ricerca dell’armonia che verrà
17 set 2025
MARIA RITA TONTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Festival Suono Futuro, alla ricerca dell’armonia che verrà

Festival Suono Futuro, alla ricerca dell’armonia che verrà

Ottimo riscontro tra il pubblico per la serie di eventi all’ex Lanificio Carotti. Protagonista l’Orchestra Olimpia

Comitini, Damen, Pandolfi e Pagliardini (foto Amati Bacciardi)

Comitini, Damen, Pandolfi e Pagliardini (foto Amati Bacciardi)

Per approfondire:

Si è appena conclusa la prima edizione del Festival Suono Futuro che, nel segno del tema “Liberazioni“ e con tre concerti, ha portato la musica contemporanea all’ex lanificio Carotti. Promosso da Orchestra Olimpia e ideato da Roberta Pandolfi, pianista e direttrice artistica di Orchestra Olimpia, dal fisarmonicista Raffaele Damen e dal compositore Danilo Comitini, il Festival ha visto protagonisti, egualmente acclamati dal pubblico, nomi di punta nel panorama della musica contemporanea come il pianista italo-olandese Erik Bertsch, la percussionista Viviana Garbetta con la voce recitante di Pamela Olivieri e il fisarmonicista Claudio Jacomucci. "Siamo orgogliosi – dice Roberta Pandolfi – della proposta musicale che abbiamo fatto. C’è stata una buona risposta di pubblico, che è andato crescendo di sera in sera. Ci ha colpito positivamente il fatto che molte persone, che non avevano mai frequentato questo genere di concerti, hanno partecipato la prima sera e sono tornate anche nelle sere successive. Ringraziamo gli artisti, per la qualità altissima dei concerti proposti e per aver creduto nella nostra idea, la fondazione Ex Lanificio Carotti con la famiglia Pagliardini per avere ospitato questa prima edizione di Suono Futuro – il loro aiuto è stato fondamentale per il lancio e la riuscita del Festival –, il fotografo Silvano Bacciardi per il sostegno artistico, Imab Group S.p.A. per il sostegno all’evento. Un ringraziamento speciale all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Anpi per aver partecipato con una folta delegazione da tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Ricche di significato le parole della presidente Matilde Della Fornace che ha ricordato le donne partigiane della provincia, nonché Cristoforo Giorgiani, partigiano fermignanese fucilato il 6 luglio 1944, sulla cui piazza, a lui intitolata, sorge l’ex Lanificio Carotti".

ma. ri. to.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaFestival di Sanremo