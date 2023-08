Festival "Tramantici" a Mondolfo: celebra la fisarmonica!

Conto alla rovescia, a Mondolfo, per la prima edizione del festival “Tramantici“, organizzato per celebrare la tradizione locale nella produzione delle fisarmoniche, in programma da dopodomani (giovedì) a domenica. Sin dall’Ottocento la cittadina a balcone sul mare si è caratterizzata per la produzione di fisarmoniche e per la qualità degli strumenti realizzati, che hanno raggiunto livelli tali da essere conosciuti in tutto il mondo. Con una concentrazione dei costruttori, che ha consentito a Mondolfo di essere considerato un distretto della fisarmonica di rilievo. Saranno 4 gli eventi del festival: dopodomani, dalle 21, al Bastione Sant’Anna, protagonisti Roberto Lucanero (fisarmonicista e direttore artistico) e il percussionista Domenico Candellori. Il 25, alle 21, a Sant’Agostino, il fisarmonicista Danilo Di Paolonicola e il sassofonista Italo D’Amato. Il 26, a Sant’Agostino, con Massimo Tagliati e Antonio Stragapede; domenica all’alba (5.30), al Molo di Marotta, con il secondo appuntamento con Lucanero, in "Un organetto… al core sentir me fece".

s. fr.