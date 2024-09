Fiabe sugli animali ricordando Giovanna Renzini

Venerdì alle 16.30, nella sala Pierangeli della Provincia (viale Gramsci 4, Pesaro) è in programma la presentazione della ‘Trilogia di fiabe sugli animali della Gola del Furlo’ scritte da Giovanna Renzinie pubblicate nella Collana di Educazione ambientale del Furlo. L’iniziativa, che intende ricordare l’autrice e giornalista della Provincia prematuramente scomparsa lo scorso marzo, è organizzata dalla Riserva naturale statale Gola del Furlo in collaborazione con l’associazione ‘Le Voci dei Libri’. Il programma prevede i saluti istituzionali e la presentazione della Trilogia a cura del direttore della Riserva del Furlo Maurizio Bartoli. A seguire, nel momento curato da Lucia Ferrati, le ‘Piccole Voci dei Libri’ (Angelica Andruccioli, Linda Bertuccioli, Elena Ceglia, Giulia Esposto, Lavinia Maria Fossa, Adriano Grando, Dalia Marcheggiani, Matilde Andrea Rinaldi e Leonardo Vergari) leggeranno le tre fiabe dedicate agli animali simbolo della Riserva: "E’ nato un aquilotto’, "Lupetto Furletto e l’amico Capriolo" e l’inedita "L’infortunio del Maestro Falco Pellegrino". La Collana include libri illustrati, giochi da tavolo e racconti per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’ambiente naturale e sull’attenzione verso gli animali. Ingresso libero.

l.d.