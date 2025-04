La fiamma olimpica arriverà a Pesaro. E si cercano tedofori: “Candidatevi”

Pesaro, 13 aprile 2025 – Tedoforo pesarese cercasi in vista dei Giochi olimpici e dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. “Il 5 gennaio la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 passerà a Pesaro – annuncia il sindaco Andrea Biancani, con al fianco l’assessore Mila della Dora –: possiamo già invitare quanti interessati a partecipare all’evento storico a candidarsi per diventare tedoforo”. Possono partecipare alla candidatura tutti i pesaresi nati prima del 5 dicembre 2011.

Nel lungo viaggio della fiamma olimpica che percorrerà 12000 chilometri in giro per i Comuni italiani, Pesaro è stata definita città di transito. “Il prossimo 5 gennaio il simbolo dei Giochi olimpici – continua Biancani – sfilerà per le vie della nostra città. Un riconoscimento importante per Pesaro città dello sport, che abbraccia e diffonde i valori olimpici di pace, inclusione, amicizia, rispetto e sostenibilità”.

Nella manifestazione il ruolo del tedoforo sarà rivestito da 10.001 atleti. “Con le loro storie incarneranno lo spirito dei Giochi, la cultura e la società italiana – entra nel dettaglio Della Dora –. I tedofori, simbolo di passione, talento, energia e rispetto, portano con sé la promessa di un futuro più luminoso e di un cambiamento verso una società sempre più inclusiva. Saranno proprio questi i quattro valori cardine che animeranno i tedofori e che guideranno la loro selezione. Le candidature sono già aperte: i pesaresi che vogliono diventare tedofori e prendere quindi parte ad un evento storico per la nostra città, possono già inviare la richiesta, seguendo le istruzioni nel sito ufficiale dell’evento. Stiamo lavorando per individuare un tedoforo d’eccezione, che sarà uno sportivo che ben incarna i valori olimpici”.

Il sito istituzionale dove anche i pesaresi potranno candidarsi al ruolo di teodoforo è www.olympics.com/it/. “Il “viaggio della fiamma olimpica” partirà il 6 dicembre da Roma – continua Della Dora – passerà a Pesaro il 5 gennaio e arriverà a Milano il 6 febbraio. La candidatura prevede di raccontare la propria storia, spiegare il desiderio di far parte dell’esperienza, fornire i propri dati anagrafici”. Soddisfatto il sindaco Biancani: “Sarà una bella occasione di promozione nazionale e internazionale per la nostra città che avrà l’opportunità di mostrare le bellezze del territorio attraverso un evento mondiale che sarà trasmesso in tutto il mondo”. Il percorso della fiamma olimpica e il numero di tedofori che sfileranno in città verranno comunicati nei prossimi mesi.