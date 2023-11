Fiamme a Bellocchi: container a fuoco

Paura per un container andato a fuoco, ieri intorno alle 18, in via Einaudi, nella zona industriale di Bellocchi. Il contenitore, colmo di scarti di legno e carta, era posizionato alle spalle del bar Orchidea e nelle immediate vicinanze di diverse vetture in sosta. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco, generando fiamme e una densa colonna di fumo visibile dalla vicina superstrada e dalla zona commerciale a quell’ora molto frequentata.

In un primo momento alcuni dipendenti di un negozio hanno tentato di spegnere l’incendio con mezzi di fortuna, ma il rapido intervento dei pompieri del comando di Fano ha evitato che il rogo si propagasse. Le lingue di fuoco sono state domate in breve tempo e il rogo estinto, prima che si allargasse agli altri container. Per fortuna non vi sono state conseguenze per i passanti né danni alle auto parcheggiate né ai vicini negozi.

Marco D’Errico