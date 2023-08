Fiamme e paura a Loreto Il fumo invade tutto Evacuata una famiglia

Fuoco in una casa di tre piani, al civico 22 di via Kolbe. Colpa forse di un corto circuito. Ma i danni sono stati provocati soprattutto da fumo e non dalle fiamme. Paura ieri pomeriggio intorno alle 16.30 quando la signora Fiorella, che abita accanto alla casa, ha visto uscire fumo nero dal civico 22: "Ho chiamato subito i vigili del fuoco perché non sapevo da cosa dipendesse. Ho anche chiamato i proprietari, il signor Francesco, che non erano in casa. Speriamo che non ci siano molti danni".

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con una squadra di sei uomini ed hanno trovato subito una prima difficoltà: la porta d’ingresso non si apriva per il calore. E’ stato necessario passare dalla casa di un vicino, appena ristrutturata e ancora vuota, per riuscire ad entrare nell’abitazione invasa dal fumo. Che è partito dalla zona giorno, forse dal sottoscala. I vigili del fuoco hanno usato acqua per spegnere le fiamme ma il fumo che si è sprigionato ha invaso tutte le stanze annerendole. Sul posto, è andato anche il tecnico dei vigili del fuoco per sincerarsi sulla portata dei danni. La proprietaria, in lacrime davanti alla casa, diceva di non sapere cosa ha fatto partire l’incendio: "Non lo so, non lo so, può essere di tutto, non siamo riusciti ad entrare", mettendosi le mani sul viso per la disperazione di vedere uscire fumo da tutte le stanze sia del piano terra che del primo piano della casa.

Le abitazioni vicine non hanno avuto ripercussioni se non l’odore acre di fumo che ha invaso le loro stanze.

Dice la signora Fiorella, con la casa vicina: "Per fortuna mi ha chiamato un nostro vicino che abita a pochi metri e che ha visto per primo uscire fumo dalle finestre. Mi ha proprio chiamato perché vedessi anch’io. Così ho dato l’allarme per evitare il peggio. Credo che l’arrivo veloce dei vigili del fuoco abbia evitato danni maggiori".

Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, centinaia di persone in bicicletta hanno continuato a transitare in via Kolbe passando davanti al camion dei vigili del fuoco. Non era stata bloccata la pista ciclabile a salire per tutti i bagnanti che rientravano a casa.

La strada, via Kolbe, è stata chiuso solo a scendere per oltre 2 ore da parte della polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

ro.da.