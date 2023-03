Fiamme in un sylos

Allarme ieri mattina per una colonna di fumo che proveniva da Villa Fastiggi, avvistata (foto) dai piani alti di alcuni quartieri di Pesaro. Qualcuno si è anche preoccupato dell’eventualità che si trattasse di fumi tossici. A bruciare era un silos di una ditta di verniciatura, la Agostini srl, situata in via Brigata Gap 92, a Villa Fastiggi.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7 sul posto. Le squadre dei pompieri sono intervenute con 3 autobotti più l’autoscala ed hanno spento le fiamme in breve tempo, circa un’ora, evitando il coinvolgimento del resto della struttura.

Non si segnalano feriti né problemi collegati alla eventuale tossicità del fumo. I danni sono da quantificare. L’innesco probabilmente è stato causato da delle polveri presenti nel processo di lavorazione che si sono surriscaldate.