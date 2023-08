Fiamme nel San Bartolo In fumo 400 mq di verde

Stavano perlustrando la zona del San Bartolo a bordo delle loro moto d’acqua quando hanno visto una colonna di fumo alzarsi dal verde del colle, in un tratto a mezza strada tra Baia Flaminia e la Croce. E hanno subito lanciato l’allarme ai vigili del fuoco, immediatamenti intervenuti a domare le fiamme. Gli angeli in moto d’acqua sono quelli di Opsa, operatori polivalenti salvataggio in acqua della Croce rossa del comitato di Pesaro. La loro segnalazione, insieme ad altre, ha sventato il peggio per il colle pesarese.

Erano le 13 circa quando in via Montecastellaro, sul San Bartolo, si è sviluppato un incendio all’interno di una legnaia in un’abitazione privata. Le fiamme si sono subito propagate al campo vicino alla casa. E per fortuna sono state notate dal mare dai soccorritori della Opsa. Il fuoco ha divorato 400 metri quadrati di vegetazione e orto. La squadra boschiva della Centrale dei vigili del fuoco di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono arrivati anche la Polizia locale e i carabinieri forestali. Tutti in azione a difesa della perla verde della città.