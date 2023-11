Fiamme nella soffitta, famiglie evacuate in via Vanzolini Un incendio è scoppiato in un palazzo di via Vanzolini, causato probabilmente da uno degli attrezzi usati da una ditta. I pompieri sono arrivati rapidamente sul posto e hanno spento le fiamme, facendo sgomberare le persone presenti. Nessuno è rimasto intossicato. L'intervento si è concluso intorno alle ore 13.