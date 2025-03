Fibra ottica: lavori selvaggi sulle strade. Biancani: "Arrivano e bucano l’asfalto senza avere alcuna autorizzazione"

Non sono esattamente come Mastrolindo... prendono, spaccano le strade, sporcano e non rimettono a posto. Perché accade anche di questo e cioè che ditte che lavorano nel subbappalto per la posa della fibra ottica, per conto delle grandi compagnie telefoniche, arrivano alla mattina e si mettono a lavorare senza avere nessuna autorizzazione. "Mi hanno chiamato dalla zona di Cattabrighe alcuni cittadini che avevano gli operai in strada – racconta il sindaco Andrea Biancani – e allora ho preso e sono andato su a vedere. Quando ho chiesto le autorizzazioni nessuno sapeva dirmi nulla. Cadevano tutti dalle nuvole. Stessa cosa in tre punti diversi della zona di Cattabrighe per cui ho chiamato prima l’ufficio manutenzione del Comune i quali mi hanno detto che non avevano autorizzato nessuno, quindi ho messo in moto i vigili urbani per cui le pattuglie che girano per la città se vedono operai al lavoro si devono fermare e chiedere le autorizzazioni".

Uno arriva la mattina prende ed inizia a scavare nelle strade così... "Esattamente. Io ne ho beccati tre per cui a questo punto mi chiedo: ma quante volte si sono verificati di questi casi?".

Partono denunce? "Per il momento la relazione non l’abbiamo inviata agli organi di polizia e nemmeno alla Procura, ma abbiamo segnalato il caso all’ispettorato del lavoro perché nessuno sa se gli operai che stavano lavorando erano regolari".

Questi lavori si stanno portando dietro altri problemi? "Sicuramente e ricadano sulle spalle dell’amministrazione perché poi dobbiamo intervenire per rimettere a posto i danni che fanno"

Esempio? "Alla fine prima di andarsene via buttano un po’ di cemento sopra dove hanno fatto la posa della fibra e se ne fanno senza gettare l’asfalto. Cosa questa che dobbiamo poi fare noi come amministrazione, mentre spetterebbe alla ditte incaricate dell’intervento. Io non posso far ricadere le colpe sulle grandi compagnie telefoniche perché non lo so. Ma mi fa pensare il fatto che l’unico caso dove ho fatto un controllo nessuno aveva permessi e autorizzazioni. Per cui è assai possibile che di casi simili ce ne siano stati altri in città".

Da come la mette il sindaco Biancani, è una specie di farwest "perché questi lavori sono spesso realizzati da ditte che susubappaltano il lavoro fino a due-tre volte: cosa questa inaccettabile". Quindi la riflessione sul sistema: "Forse gli organi competenti è ora che verifichino le legittimità dei primi appalti, perché se una impresa ha le condizioni per subappaltare a molteplici soggetti, può voler dire solo due cose: o il costo iniziale che viene riconosciuto è troppo alto, o le aziende che sono alla base della catena non vengono pagate come dovrebbero". Quindi il sindaco invita i cittadini a segnalare lavori... strani all’800508789, oppure allo 0721387866.