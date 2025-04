Fibra ottica, le risposte ai cittadini

I lavori per la posa della fibra ottica che FiberCop, azienda che gestisce l’infrastruttura, sta svolgendo in città ormai da mesi, sta creando alcuni disservizi segnalati dai cittadini. Problematiche non legate questa volta al mancato ripristino dell’asfalto nelle strade in cui vengono svolti i lavori, ma veri e propri problemi di connessione. "Siamo una decina di famiglie della nuova palazzina in via Foscolo e da novembre aspettiamo invano una connessione internet con fibra – scrivono le famiglie dello stabile in una lettera –. Tutte le domande sono ferme per un presunto ampliamento che i tecnici FiberCop hanno provveduto a fare un mese fa e che pare non risulti da nessuna parte nella burocrazia interna Telecom. E per fortuna siamo in centro città dove uno degli obiettivi del Pnnr era portare la fibra ovunque. Quando si dice che l’attesa è sfibrante".

A seguito di questa segnalazione, ne sono arrivate altre due: "Mal comune mezzo gaudio – scrive un cittadino – anche a noi del circondario di via Terenzi, compreso tra le vie Fratti, via Belgioioso e via Menotti, in pieno quartiere Pantano, non è concesso di avere la fibra di ultima generazione perché non hanno mai passato i cavi, anche se ufficialmente è tutto a posto. Raccapricciante nel 2025, ma è nient’altro che la realtà". E ancora: "Non so più a quali santi rivolgermi – dice Andrea –. Segnalo che ci sono buchi della fibra anche in centro storico: per esempio in via Abbati è stato cablato solo il primo pezzetto vicino via Branca, ma quello più esterno è stato dimenticato".

A rispondere direttamente con una nota ai cittadini è la stessa FiberCop, a cui abbiamo girato le segnalazioni: "Con riferimento alla situazione della nuova lottizzazione in via Ugo Foscolo a Pesaro – spiega – informiamo che il disguido è dovuto al disallineamento di una banca dati, che è stato risolto. Già in questa settimana i tecnici dell’azienda hanno confermato l’effettiva disponibilità della fibra ottica in tutto lo stabile informando i condomini interessati ed attivando alcune delle utenze che avevano fatto richiesta al proprio gestore di riferimento. Per quanto riguarda le altre due situazioni segnalate – aggiunge FiberCop – riguardano zone su cui l’azienda sta lavorando con investimenti propri non collegati al Pnnr. Il cablaggio degli edifici è previsto ed avverrà in coerenza con il piano di sviluppo".

ali. mu.