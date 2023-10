Fibromialgia, battaglia solidale. Una camminata che vale molto

"Una passeggiata dedicata a tutte le persone affette da fibromialgia che, ancora oggi, non possono accedere ai livelli essenziali di assistenza alla malattia". È l’obiettivo della camminata solidale che oggi pomeriggio, dalle 16 (ritrovo alle 15.45), partirà da piazzale della Libertà (davanti alla Palla di Pomodoro) e percorrerà 5 chilometri sul lungomare in direzione Fano, per poi tornare indietro. "Un modo per noi di dire che non ci dimentichiamo delle persone affette da fibromialgia – spiega Paola Giorgio, paziente fibromialgica dal 2019 e referente a Pesaro dell’Associazione Fibromialgia Italia –. Comprendiamo la difficile vita che sopportano, fatta di dolori invalidanti e nessuna comprensione dall’esterno". Solo nelle Marche sono contati oltre 30mila pazienti affetti da fibromialgia: una sindrome non rara che rientra nell’ambito reumatologico e che determina forti dolori invalidanti generalizzati su tutto il corpo. Le cure per la malattia, talvolta costose, non rientrano nei "Lea" (livelli essenziali di assistenza) e quindi sono totalmente a carico dei pazienti. Dopo una serie di interrogazioni presentate in consiglio regionale dalla consigliera Micaela Vitri è stato istituito il tavolo tecnico dedicato alla fibromialgia che "ci auguriamo continui a lavorare e che possano concludersi in un percorso serio di aiuto, anche economico, a tutti i pazienti affetti dalla malattia". Anche in Parlamento sono stati presentati ben 12 disegni di legge che ad oggi risultano tutti bloccati in attesa di poter avere un testo unico dal Ministero della sanità. La passeggiata di oggi "diventa fondamentale per mettere tutti a conoscenza della malattia di cui ancora troppo poco di parla" ha continuato l’assessora alla Sport Mila Della Dora. Nello stand Afi (Associaizone Fibromialgia Italia) alla Palla di Pomodoro verrà consegnata a tutti i partecipanti una borsa con acqua e uno snack proteico. Alla camminata, gratuita per tutti, saranno ben accetti gli amici a quattro zampe. Il tutto si concluderà alle 18 con il rientro alla Palla di Pomodoro.

g.m.