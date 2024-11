Fibromialgia: dentro il dramma: "Ecco come riconoscerla"

"Fibrosmog" o nebbia da fibromialgia. E’ uno dei terribili sintomi di questa sindrome reumatica. "Improvvisamente ci si trova immersi in una confusione mentale, per cui se anche qualcuno mi chiedesse il mio di nome, dovrei pensarci" testimonia Roberta Baldi, presidente di "Le ali di Auser", l’associazione che punta a divulgare il dramma sociale di una malattia non ancora inserita dal sistema sanitario nazionale tra i propri protocolli, nonostante sia fortemente invalidante. Per questo l’associazione organizza l’incontro pubblico ‘Fibromialgia in famiglia’, con il patrocinio del Comune, in programma sabato dalle 9 alle 12 nel distretto Rsa di Galantara a Pesaro. "La diagnosi è difficile – spiega Elisabetta Esposto, direttore del Distretto sanitario di Pesaro – perché si deve andare ad esclusione. I cittadini fanno molte visite specialistiche quando solo un reumatologo o un medico in medicina interna riesce a identificare con precisione la fibromialgia. Purtroppo la malattia ha una ridotta conoscibilità anche tra il personale medico che tende a confonderla con problemi di ordine psicologico o psichiatrico. La fibromialgia – continua Esposto – è una sindrome reumatica, cronica, tremenda per il dolore incessante che provoca a chi la vive. Nelle Marche ne soffrono almeno 30mila persone, soprattutto donne". Rigidità muscolare, emicranie lancinanti, spossatezza, disturbi del sonno sono solo alcuni dei fattori di una malattia a cui il sistema sanitario nazionale ancora non ha assegnato un codice di esenzione, nonostante sia cronica ed estremamente dolorosa. "Imparare a riconoscerla è il primo dovere che abbiamo come società, a partire dalla classe medica a quella dei datori di lavoro– osserva la direttrice del distretto sanitario –. Spesso tra questi ultimi può crearsi il fraintendimento di avere a che fare con un lavativo, anziché con un lavoratore realmente sofferente. Per questo abbiamo accolto con favore la richiesta di un incontro divulgativo". I temi saranno approfonditi dai medici di Ast, Samuele Bedetta, direttore facente funzione di Medicina Interna e Anna Maria Di Carlo, responsabile dell’Ambulatorio di Reumatologia. E’ previsto anche il contributo di Luca Rizzi, psicologo, psicoterapeuta e coordinatore del Centro di psicoterapia funzionale di Padova".

Solidea Vitali Rosati